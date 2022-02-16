В ВСУ показали видео учений боевой авиации "Заметіль-2022"

Военные применили ракеты и авиационные бомбы

Тактическая авиация Воздушных сил Украины в рамках военных учений "Заметіль-2022" отработала удары по танковым колоннам условного противника. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Украинские военные применили ракеты и авиационные бомбы на полигоне Повурск в Волынской области.

Истребители Су-27 и Миг-29, а также бомбардировщики Су-24М одновременно с трех аэродромов нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам бронетехники и живой силе условного противника. Военные использовали авиационные средства поражения различных калибров: от неуправляемых ракет до боеприпасов весом 500 кг.

Напомним, недавно в Вооруженных силах Украины начались командно-штабные учения "Заметіль-2022". Военные отрабатывают, в частности, управление группировками войск во время ведения боевых действий. Тренировки продлятся в течение февраля по всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что подразделения реактивной артиллерии Вооруженных сил Украины провели военные учения вблизи временно оккупированного Крыма. Тренировки касались развертывания сил на огневых позициях и наведения на цели условного противника.