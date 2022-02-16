home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

В ВСУ показали видео учений боевой авиации "Заметіль-2022"

Удар по танковым колоннам
Фото из открытых источников

Военные применили ракеты и авиационные бомбы

Тактическая авиация Воздушных сил Украины в рамках военных учений "Заметіль-2022" отработала удары по танковым колоннам условного противника. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Украинские военные применили ракеты и авиационные бомбы на полигоне Повурск в Волынской области.

Истребители Су-27 и Миг-29, а также бомбардировщики Су-24М одновременно с трех аэродромов нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам бронетехники и живой силе условного противника. Военные использовали авиационные средства поражения различных калибров: от неуправляемых ракет до боеприпасов весом 500 кг.

Напомним, недавно в Вооруженных силах Украины начались командно-штабные учения "Заметіль-2022". Военные отрабатывают, в частности, управление группировками войск во время ведения боевых действий. Тренировки продлятся в течение февраля по всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что подразделения реактивной артиллерии Вооруженных сил Украины провели военные учения вблизи временно оккупированного Крыма. Тренировки касались развертывания сил на огневых позициях и наведения на цели условного противника. 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Донецкой области представители Молодежного Крыла ОПЗЖ устроили празднования Дня влюблённых В Днепре Молодежное Крыло подарило яркие эмоции участникам флешмоба Школа молодого политика в Днепре: первые выпускники получили дипломы Смык: Власть Зеленского — это власть "наоборот"

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект