В столице Украины объявили воздушную тревогу

София Киевская Фото из открытых источников

Киевлян призывают следовать в ближайшее укрытие

В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом информирует официальный сайт Киевской городской государственной администрации.

"Внимание, это не учебная тревога! Объявлена воздушная угроза! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию! Напоминаем, все станции метрополитена во время тревоги доступны для людей как укрытие в любое время суток. Столица работает в условиях военного положения. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении.

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Как сообщали накануне, остров Змеиный захвачен российскими военными связь с пограничниками, которые находятся на острове с воинами ВСУ, потеряно.

По состоянию на вечер 24 февраля, как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, в результате российского нападения погибли 57 украинцев, еще 169 ранены.

Ранее Виктор Ляшко заявил, что российские войска в Украине осуществляют обстрелы больниц, что является прямым нарушением Женевской конвенции.