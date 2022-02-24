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В плен Украине под Черниговом сдался взвод российских военных

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Фото из открытых источников

Такие случаи не единичны

Под Черниговом украинским защитникам сдался целый разведывательный взвод российских оккупантов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ в Facebook.

Отмечается, что российские захватчики после столкновения с тотальным сопротивлением украинских защитников сдаются в плен.

Как рассказал один из захваченных, россияне проводили учения в Ельне Смоленской области. Вчера, 23 февраля, они узнали о наступлении на Украину. Оккупант уверяет, что якобы не собирался воевать.

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Напомним, сегодня, 24 февраля, украинцы проснулись от звуков взрывов. Россия нанесла массированные авиаудары по военным объектам в разных украинских городах. В некоторых регионах наступление российских военных было отбито. О том, что происходит в стране, читайте в нашем материале.

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