В направлении столицы летят 18 российских Ил-76 для высадки десанта, – Bellingcat

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Расследователи предполагают, что российские власти намерены взять под контроль украинскую столицу

Группа журналистов-расследователей Bellingcat имеет данные, что из Пскова в России в направлении Киева вылетело восемнадцать транспортных самолетов Ил-76 для высадки десанта. Об этом говорится в twitter исполнительного директора Bellingcat Кристо Грозева.

"Источники в украинской власти сказали мне, что восемнадцать транспортных самолетов Ил-76 вылетели из Пскова по направлению к Киеву, и прибудут в столицу через час", - отметил он.

Журналист предполагает, что единственное возможное объяснение будет то, что россияне имеют целью захватить и покорить Киев, чтобы установить марионеточное правительство уже 24 февраля.

"Пока весь мир наблюдает за этим и почти ничего не делает", - возмутился он.

К слову, свое сообщение Грозев опубликовал в 17: 58 по Киеву.

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Напомним, ранее в НГУ заявили, что ситуация в Киеве спокойная и контролируемая.

Днем 24 февраля в Киеве была объявлена воздушная угроза. Жителей столицы просили отправиться в укрытие.