В центре временно неподконтрольного Донецка прогремел взрыв

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Взорвался автомобиль на парковке в нескольких десятках метров от здания так называемого "правительства ДНР"

В центре временно неподконтрольного Донецка прогремел мощный взрыв. Об этом сообщило российское издание "РИА Новости" со ссылкой на своего корреспондента.

Как отмечается, взорвался автомобиль на парковке в нескольких десятках метров от здания так называемого "правительства ДНР".

"Взрывную волну слышал весь город. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также максимально исключить передвижение по городу", - заявило так называемое "управление Народной милиции ДНР".

Здания, которые расположены неподалеку, не повреждены. Информации о жертвах пока нет.

Ранее сообщалось, что так называемые власти ОРДО из-за обострения на Донбассе объявили массовую эвакуацию населения. Людям предлагается уехать в Ростовскую область России.

Позже главарь ОРЛО Леонид Пасечник призвал жителей неподконтрольной Украине территории Луганской области эвакуироваться в Россию из-за "угрозы прорыва Вооруженных сил Украины вглубь "республики".