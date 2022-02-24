Украинские войска отбили атаку на остров Змеиный
Российские военные призвали украинских сдаться
Украинские военные отбили остров Змеиный в Одесской области. Об этом сообщает оперативный Генштаб ВСУ.
Как известно, 24 февраля к острову подошло две неопознанные цели. Они начали угрожать украинским военным Измаильского пограничного отряда. Вражеские войска начали требовать от украинских военнослужащих, чтобы те сдались.
Напомним, в городе Чугуев Харьковской области в результате вражеского обстрела погиб ребенок и есть раненые.
Также сообщалось, что в ценр города Умань Черкасской области попал снаряд. Погиб мирный житель, еще пять человек получили ранения.
Пограничные подразделения в районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области ведут бой с противником. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.