home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

Украинские войска отбили атаку на остров Змеиный

Остров Змеиный
Остров Змеиный Фото из открытых источников

Российские военные призвали украинских сдаться

Украинские военные отбили остров Змеиный в Одесской области. Об этом сообщает оперативный Генштаб ВСУ.

Как известно, 24 февраля к острову подошло две неопознанные цели. Они начали угрожать украинским военным Измаильского пограничного отряда. Вражеские войска начали требовать от украинских военнослужащих, чтобы те сдались

Напомним, в городе Чугуев Харьковской области в результате вражеского обстрела погиб ребенок и есть раненые. 

Новости по теме: Президент Украины внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Также сообщалось, что в ценр города Умань Черкасской области попал снаряд. Погиб мирный житель, еще пять человек получили ранения. 

Пограничные подразделения в районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области ведут бой с противником. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Россия признает ОРДЛО в пределах Донецкой и Луганской областей

программы канала ZIK

Гарантия БЕЗОПАСНОСТИ для Украины |
Верят ли украинцы в то, что Россия начнет полномасштабное вторжение? |
В чем смысл жизни? |
Как рост цен ударил по карману украинцев? |
Мир, нападение, переговоры: какой сценарий ждёт Украину? |