Украинские войска отбили атаку на остров Змеиный

Остров Змеиный Фото из открытых источников

Российские военные призвали украинских сдаться

Украинские военные отбили остров Змеиный в Одесской области. Об этом сообщает оперативный Генштаб ВСУ.

Как известно, 24 февраля к острову подошло две неопознанные цели. Они начали угрожать украинским военным Измаильского пограничного отряда. Вражеские войска начали требовать от украинских военнослужащих, чтобы те сдались.

Напомним, в городе Чугуев Харьковской области в результате вражеского обстрела погиб ребенок и есть раненые.

Новости по теме: Президент Украины внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Также сообщалось, что в ценр города Умань Черкасской области попал снаряд. Погиб мирный житель, еще пять человек получили ранения.

Пограничные подразделения в районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области ведут бой с противником. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.