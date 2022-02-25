Украинские военные сбили российский самолет и захватили в плен летчика

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Сейчас летчика допрашивают

Утром состоялось несколько воздушных ударов по Киеву, силы ПВО сбили по меньшей мере две крылатые ракеты и самолет типа СУ-27. Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, трансляцию вел UKRlive.

"Утром было несколько воздушных ударов, в частности, по городу Киеву. Наши силы ПВО сбили по меньшей мере две крылатые ракеты и один самолет типа СУ-27. Летчик попал в плен, сейчас его допрашивают", - сказал Арестович.

По его информации, также были удары по аэропортам в городах Ровно, Белая Церковь, по Василькову.

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Напомним, утром 24 февраля Россия начала новое вторжение в Украину – авиаударам подверглись несколько городов. Под прицелом военная инфраструктура. Подробнее об этом читайте здесь.

Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в связи с вторжением российских войск.

В стране объявили всеобщую мобилизацию. Соответствующий проект закона президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду.