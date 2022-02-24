Российские вертолеты сбиты у Гостомеля, - Минобороны

Национальная гвардия Украины Фото из открытых источников

По результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава

Национальная гвардия Украины отразила атаку российских войск под Гостомелем. Об этом сообщает Минобороны в Фейсбук.

"Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины дала бой противнику в Гостомеле. Гвардейцы сбили три вертолета из тридцати четырех. В то же время работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что воины НГУ были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант.

"Сейчас Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются. По результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава", - резюмируется в сообщении.

Напомним, сегодня ночью военные РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по украинским аэродромам в шести городах - в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины.

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