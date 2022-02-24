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Российские вертолеты сбиты у Гостомеля, - Минобороны

Нацгвардия

Национальная гвардия Украины

 Фото из открытых источников

По результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава

Национальная гвардия Украины отразила атаку российских войск под Гостомелем. Об этом сообщает Минобороны в Фейсбук.

"Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины дала бой противнику в Гостомеле. Гвардейцы сбили три вертолета из тридцати четырех. В то же время работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что воины НГУ были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант.

"Сейчас Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются. По результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава", - резюмируется в сообщении.

Напомним, сегодня ночью военные РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по украинским аэродромам в шести городах - в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины.

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Агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируемая.

Небо над Украиной закрыто. 

С 05:30 24 февраля 2022 года в Украине объявлено военное положение сроком на 30 суток.

 

 

 

 

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