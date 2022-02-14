Стрельба в кафе в Гранитном: МИД Греции сообщило о гибели двух этнических греков

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МИД Греции обвиняют в гибели гражданских украинских военных

Министерство иностранных дел Греции заявило, что в селе Гранитное Донецкой области 13 февраля от рук украинских военных погибли двое этнических греков из-за конфликта в кафе, еще двое получили ранения. Об этом пишет пресс-служба МИД Греции.

"Выражаем самое глубокое сожаление в связи с внезапной смертью двух экспатриантов и серьезных ранений еще двух в селе Гранитное, что расположено вблизи линии соприкосновения на востоке Украины. Также выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что по имеющимся доказательствам "исполнителями двойного убийства являются трое военнослужащих украинской армии, которые по незначительной причине связались с вышеуказанными экспатриантами".

Сообщается, что министр иностранных дел Никос Дендиас планирует провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, "чтобы снова подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине".

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Напомним, 13 февраля правоохранители сообщили о стрельбе в кафе села Гранитное Донецкой области. В результате два человека погибли, еще двое получили ранения. Национальность жертв тогда не отмечалась.

Между посетителями кафе якобы случился конфликт, в результате которого двое военнослужащих Вооруженных сил Украины начали стрелять из своего закрепленного оружия. Правоохранители задержали двух мужчин и изъяли вещественные доказательства.

В полиции открыли уголовное производство по статьям "Умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений", "Покушение на умышленное убийство" и "Хулиганство".