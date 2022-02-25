Советник главы МВД Украины сообщил о готовности Киева к обороне

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Ситуация сейчас в Киеве напряженная, но контролируемая

Киев готов к обороне. По состоянию на утро было выдано 10 тысяч стволов оружия тем, кто готов оборонять столицу. Об этом в эфире "UKRlive" во время включения заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Ситуация сейчас в Киеве, действительно, напряженная, но контролируемая. На самом деле в Киев прорываются российские ДРГ, одна из них была обезврежена на Оболони... Сейчас полиция работает в усиленном режиме. По состоянию на утро уже было выдано 10 тысяч стволов всем тем, кто готов держать оружие и оборонять город Киев. Киев готов к обороне. Могу сказать, что полиция, ГСЧС, Нацгвардия патрулируют Киев, и ситуация относительно стабильная", - сказал Вадим Денисенко.

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