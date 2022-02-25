Сотни боевых машин, десятки танков и почти 3 тысячи личного состава: В Минобороны назвали потери врага

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Речь идет о данных по состоянию на 15: 00 25 февраля

С начала широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины вражеские войска понесли потери и среди личного состава, и в военной технике. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"С начала открытого широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины войскам страны-захватчика были нанесены такие потери (ориентировочно): танков - до 80, боевых бронированных машин разных типов - 516, самолетов - 10, вертолетов - 7, личного состава - 2800", - сообщила Анна Маляр и уточнила, что это ориентировочные данные по состоянию на 15:00.

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Напомним, утром 24 февраля Россия начала новое вторжение в Украину – авиаударам подверглись несколько городов. Под прицелом военная инфраструктура. Подробнее об этом читайте здесь.

Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в связи с вторжением российских войск.

В стране объявили всеобщую мобилизацию. Соответствующий проект закона президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду.