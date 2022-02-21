Ситуация на Донбассе: Жители Врубивкки и счастья остались без воды, тепла и света из-за обстрелов НВФ

Facebook / Сергей Гайдай

Луганская теплоэлектростанция остановлена

В Луганской области незаконные вооруженные формирования обстреливают населенные пункты Врубовку и Счастье, в результате чего повреждены коммуникации. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в Facebook.

Отмечается, что во Врубовке, которая расположена в 15 километрах от линии разграничения, людей эвакуировали в бомбоубежища. В населенном пункте повреждены жилые дома и газопровод, в результате чего 200 потребителей остались без газа. При этом возможности восстановить газопровод нет, ведь обстрелы не утихают.

В Счастье жители остались без воды, тепла и света. "Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор. Также обстрел в районе РЭС, рабочие "ЛЭО" покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни", – написал Гайдай.

Также из-за обстрелов разбит коллектор теплосети в районе контрольно-пропускного пункта, поэтому теплообеспечение прекращено.

Кроме того, из-за обстрелов противника повреждены все линии электропередач, отходящие и подходящие к Луганской теплоэлектростанции. Вследствие этого работа станции остановлена.

В свою очередь советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в Telegram, что в результате обстрелов в счастье загорелась и взорвалась АЗС.

Ранее сообщалось, что на Донбассе сегодня, 21 февраля, незаконные вооруженные формирования выпустили 140 артиллерийских снарядов по Станице Луганской. В результате обстрела один украинский военный получил боевое травмирование.