Ситуация на Донбассе: НВФ угрожали наблюдателям ОБСЕ забрать автомобили

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По словам противника, СММ не разрешено находиться на военном полигоне во время учений по стрельбе

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе препятствовали работе специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и угрожали наблюдателям забрать автомобили. Об этом говорилось в заявлении СММ ОБСЕ.

Как отмечается, инцидент произошел вчера, 16 февраля, на полигоне НВФ возле н. п. Шимшиновки (Луганская область), где наблюдатели ОБСЕ осуществляли патрулирование.

"К наблюдателей подошел невооруженный член незаконных вооруженных формирований и попросил их покинуть полигон, заявив, что им не разрешается находиться там во время учений с боевой стрельбой и они должны предварительно согласовать это с лицами, которым принадлежит фактический контроль", - говорится в сообщении.

После чего мужчина "угрожал забрать патрульные автомобили в том случае, если миссия попытается в будущем посетить полигон без предварительного согласования".

Так, наблюдатели были вынуждены связаться со своим патрульным центром и покинуть этот район.

При этом в ОБСЕ решительно протестуют против выдвижения любых условий ее присутствия на всей территории, на которую распространяется действие ее мандата. Также там выступают против недопустимых угроз захвата собственности СММ, которые не имеют оправдания ни при каких обстоятельствах.

"Миссия самостоятельно решает, где она планирует осуществлять патрулирование, в том числе собственно проводить соответствующую оценку безопасности. СММ напоминает о безусловности своей свободы передвижения и своем праве осуществлять мониторинг в пределах, определенных в мандате миссии", - отмечается в заявлении ОБСЕ.

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Напомним, что ранее на Донбассе количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований увеличилось до 39. При этом еще один украинский защитник получил боевое травмирование.

Сейчас двое пострадавших воинов находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого военнослужащего - средней тяжести, травмированного -удовлетворительное.