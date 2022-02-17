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Ситуация на Донбассе: Количество нарушений за сегодня возросло до 34, двое бойцов ранены

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Фото из открытых источников

По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны противника ранены еще и двух гражданских лиц

По состоянию на 14:00 17 февраля на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

К слову, утром, в 11:00, сообщалось о 29 нарушениях "режима тишины".

"От действий противника двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья – средней тяжести", – отметили в ведомстве.

Кроме того, по предварительной информации, в результате обстрелов со стороны противника ранены два гражданских лица.

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Напомним, незаконные вооруженные формирования осуществили артиллерийско-минометный удар по Станице Луганской. Противник пробил стену в детском саду, в результате чего две сотрудницы учреждения получили контузию. 

Обстрел начался сегодня, 17 февраля, около 9 утра и продолжался примерно 40 минут. Сейчас местные ждут сообщения о начале "тишины". Пострадавших доставили в больницу, они находятся в шоковом состоянии. Среди детей раненых и травмированных нет, поскольку снаряд попал в зал, где не проходили занятия.

Впоследствии стало известно об обстреле железнодорожной станции Кондрашевская-Нова. В результате обстрела были повреждены станция и локомотивное депо.

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