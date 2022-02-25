Российские войска несут огромные потери в ходе боевых действий в Украине, - Сухопутные войска ВСУ

Счет пошел на тысячи

Количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более тысячи. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"Такого количества потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала", - подчеркивается в сообщении.

Новости по теме: Военные РФ обстреляли Ахтырку "Ураганами", есть жертвы

Как сообщали, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал единую и главную цель российской спецоперации. По словам чиновника, этой целью является уничтожение украинского руководства и, непосредственно, главы государства Владимира Зеленского.

Добавим, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что утром состоялось несколько воздушных ударов по Киеву силы ПВО сбили по меньшей мере две крылатые ракеты и самолет типа СУ-27.