Россия нанесла воздушные удары по военному объекту в Броварах

Фото из открытых источников

Информация о жертвах и разрушениях уточняется

Россия двумя ракетами нанесла удар по военному объекту в Броварах Киевской области. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - написал Геращенко.

Очевидцы зафиксировали последствия взрывов на видео.

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Напомним, в городе Чугуев Харьковской области в результате вражеского обстрела погиб ребенок и есть раненые.

Также сообщалось, что в ценр города Умань Черкасской области попал снаряд. Погиб мирный житель, еще пять человек получили ранения.

Пограничные подразделения в районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области ведут бой с противником. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.