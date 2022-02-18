Пушилин объявил массовую эвакуацию жителей ОРДО в Ростовскую область России

Главарь "ДНР" Денис Пушилин. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и старики, заявил главарь ОРДО Пушилин

Власти ОРДО из-за обострения на Донбассе объявили массовую эвакуацию населения. Людям предлагается выехать в Ростовскую область России. Об этом говорится на сайте главаря ОРДО Дениса Пушилина.

"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. Прежде всего эвакуации подлежат женщины, дети и старики", - заявил он.

Пушилин пояснил, что это необходимый шаг, потому что в ОРДО остерегаются обстрелов населенных пунктов, во время которых может подвергаться угрозе жизнь и здоровье мирных жителей.

Он уточнил, что жителей неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой области готова принять Ростовская область, а переход через пункты пропуска на границе будет ускорен.

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Напомним, ранее в ВСУ заявили, что незаконные вооруженные формирования готовят эвакуацию населения во временно неподконтрольных районах Донецкой области. В частности, планируется вывозить людей из Донецка.