Пушилин и Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой признать их "республики"

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Пушилин и Пасечник просят у Путина рассмотреть возможность заключить договор о дружбе и сотрудничестве

Главари ОРДЛО Денис Пушилин и Леонид Пасечник синхронно обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость их так называемых "республик". Об этом говорится в их видеообращениях.

"От имени всего народа "ДНР" просим вас признать "ДНР" как независимое, демократическое, правовое, социальное государство. Также просим рассмотреть заключение договора о дружбе и сотрудничестве между "ДНР" и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", - заявил Пушилин.

В свою очередь главарь "ЛНР" Пасечник попросил признать "республику", аргументируя, что это нужно для "недопущения массовой гибели" жителей оккупированных территорий, 300 тысяч из которых уже получили российские паспорта.

Напомним, начиная с 17 февраля незаконные вооруженные формирования начали обстреливать Донбасс. Они попали в детский сад, школу, жилые дома. Противник пробил стену в детском саду, в результате чего несколько сотрудниц заведения получили контузию.

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18 февраля власти ОРДО из-за обострения на Донбассе объявили массовую эвакуацию населения. Людям предлагалось выехать в Ростовскую область РФ.

В тот же день главарь ОРЛО Леонид Пасечник призвал жителей неподконтрольной Украине территории Луганской области эвакуироваться в Россию из-за "угрозы прорыва Вооруженных сил Украины вглубь "республики".