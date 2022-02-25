Попали в детдом с 50 детьми: Вражеские войска обстреляли Ворзель

Пострадавших в результате обстрела нет

Русская армия обстреляла из "Градов" детский дом в городе Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"Во время ведения боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание осколков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одно из помещений детского дома в г. Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.

"Сейчас детей из детского дома не эвакуировали, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. По вмешательству прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", - отметила Венедиктова.

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