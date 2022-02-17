home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

Под Радой между участниками акции протестов ФЛП и полицией произошли столкновения

Под Радой начались столкновения с участием ФОПов
Фото из открытых источников

Митингующие бросали в силовиков транспаранты

В Киеве во время акции "SaveФОП" под зданием Верховной Рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Об этом говорилось в Telegram-каналах "VESTI" и "Киев Сейчас".

Как отмечается, столкновения начались, когда полиция оттесняла участников движения от стен Верховной Рады.

При этом активисты выкрикивали лозунги и бросали в силовиков транспаранты.

Сейчас протестующие заблокировали улицу Грушевского, правоохранители же пытаются оттеснить участников акции, чтобы открыть движение авто по этой улице.

Новости по теме: Правительство внесло изменения в условия работы ФЛП без применения кассовых аппаратов

Напомним, что сегодня в центре Киева вновь протестовали представители движения "SaveФОП" против введения обязательных кассовых аппаратов. Их пытались блокировать силовики.

"Протестующие хотят идти по дороге, но правоохранители заблокировали выход на дорогу и говорят им идти по тротуару", - говорилось в сообщении.

Также полицейские запретили ехать в правительственный квартал автомобилю с озвучкой.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Украинская власть в лице президента Зеленского взяла в заложники 40 млн человек Тарас Загородний по угольному делу против Медведчука: Это дело юридически ничтожно и оно ничтожно закончится Романченко о политических репрессиях против Медведчука: Власть просто убрал невыгодного для власти, но политически опытного и активного политика Музыка о политических репрессиях против Медведчука: Украинское правосудие имеет двойные стандарты закона по одним и тем же делам

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект