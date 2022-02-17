Под Радой между участниками акции протестов ФЛП и полицией произошли столкновения

Фото из открытых источников

Митингующие бросали в силовиков транспаранты

В Киеве во время акции "SaveФОП" под зданием Верховной Рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Об этом говорилось в Telegram-каналах "VESTI" и "Киев Сейчас".

Как отмечается, столкновения начались, когда полиция оттесняла участников движения от стен Верховной Рады.

При этом активисты выкрикивали лозунги и бросали в силовиков транспаранты.

Сейчас протестующие заблокировали улицу Грушевского, правоохранители же пытаются оттеснить участников акции, чтобы открыть движение авто по этой улице.

Новости по теме: Правительство внесло изменения в условия работы ФЛП без применения кассовых аппаратов

Напомним, что сегодня в центре Киева вновь протестовали представители движения "SaveФОП" против введения обязательных кассовых аппаратов. Их пытались блокировать силовики.

"Протестующие хотят идти по дороге, но правоохранители заблокировали выход на дорогу и говорят им идти по тротуару", - говорилось в сообщении.

Также полицейские запретили ехать в правительственный квартал автомобилю с озвучкой.