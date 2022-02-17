Под Радой между участниками акции протестов ФЛП и полицией произошли столкновения
Митингующие бросали в силовиков транспаранты
В Киеве во время акции "SaveФОП" под зданием Верховной Рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Об этом говорилось в Telegram-каналах "VESTI" и "Киев Сейчас".
Как отмечается, столкновения начались, когда полиция оттесняла участников движения от стен Верховной Рады.
При этом активисты выкрикивали лозунги и бросали в силовиков транспаранты.
Сейчас протестующие заблокировали улицу Грушевского, правоохранители же пытаются оттеснить участников акции, чтобы открыть движение авто по этой улице.
Напомним, что сегодня в центре Киева вновь протестовали представители движения "SaveФОП" против введения обязательных кассовых аппаратов. Их пытались блокировать силовики.
"Протестующие хотят идти по дороге, но правоохранители заблокировали выход на дорогу и говорят им идти по тротуару", - говорилось в сообщении.
Также полицейские запретили ехать в правительственный квартал автомобилю с озвучкой.