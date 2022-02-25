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Под обстрелы российской армии попало село Гавриловское под Киевом

российские военные
Фото из открытых источников

Боевые действия проходили также у Ворзеля

Российские военные обстреляли с. Гавриловское в Киевской области, расположенное неподалеку от Ворзеля. Об этом сообщили в Киевской обладминистрации.

По данным ведомства, в результате обстрела есть жертвы среди мирного населения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом вернуться к столу переговоров и прекратить кровопролитие по обе стороны.

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В МИД России до этого заявили, что Кремль готов к переговорам с Украиной, однако для этого украинские военные должны сложить оружие. Однако ранее они требовали не вступления Украины в НАТО.

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