Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию под Харьковом: Ранены два проводника

Скоростной поезд "Укрзализныци" Государственная пограничная служба

Поезда в Харьков остановили

В Харьковской области российские оккупационные войска обстреляли железнодорожную станцию Купянск, в результате чего ранены два проводника. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

"Сегодня, 25 февраля, в результате обстрела железнодорожной станции Купянск ранены два проводника. Одного железнодорожника ранен в живот, другой – в ногу. Сейчас коллеги находятся в больнице города, состояние стабильное", – говорится в сообщении.

В связи с этим "Укрзализныця" временно остановила поезда в Харьков. Внесены изменения в расписание поездов по другим направлениям.

Пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления Харьков – Купянск, движение организовано до Чугуева.

Кроме того, в целях безопасности внесены изменения в движение поездов:

№10 Киев – Мариуполь направляется с уменьшенной скоростью на Волноваху, №11 Киев – Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель – Новоалексеевка следуют в ст. Федоровка

№44 Ивано-Франковск – Киев остановлен по ст. Ирша

№112 Киев – Авдеевка остановлен по ст. Покровск.

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" отменяет ряд пригородных поездов по всей стране в связи с опасностью продолжения курсирования. Подробнее об этом читайте здесь.