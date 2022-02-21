Объект "Укргаздобыча" в Луганской области подвергся обстрелу со стороны ОРДЛО

Жертв и пострадавших нет, персонал покинул территорию УКПГ

Сегодня, 21 февраля, в Луганской области Лобачевская установка комплексной подготовки газа (УКПГ) АО "Укргаздобыча" подверглась минометному обстрелу со стороны ОРДЛО. Об этом сообщается на сайте "НАК "Нафтогаз Украины".

"В результате шести попаданий мин и осколков повреждения получили одоризационная установка, операторная, служебный автомобиль и гараж. Жертв и пострадавших нет, персонал (водитель и оператор) покинули территорию УКПГ", - говорится в сообщении.

В результате повреждения оборудования УКПГ сейчас перекрыта подача газа в село Лобачево (Счастьинский район).

Напомним, 21 февраля в результате обстрела в зоне ООС на Донбассе украинский военный получил боевое травмирование. Еще один боец подорвался на неизвестном устройстве.