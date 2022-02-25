На Оболони в столице замечена российская диверсионно-разведывательная группа. Врага уничтожили

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Граждан попросили сообщать об их передвижениях

В Киеве на Оболони была замечена диверсионно-разведывательная группа оккупанта. Попросили сообщать об их передвижениях. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Twitter.

Местные попросили сообщать о передвижении диверсионно-разведывательной группы и в случае возможности - изготавливать коктейли "Молотова" и обезвреживать оккупанта.

"Если вы заметили подозрительных лиц в Оболонском районе сообщайте в полицию по номеру 102. Не покидайте свои дома и отойдите от окон", - говорится в сообщении.

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Как сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook, вражескую диверсионно-разведывательную уничтожили.

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