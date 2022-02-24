На Киевщине упал самолет ВСУ, погибли 5 человек

МВД Украины

На борту находилось 14 человек

В Киевской области между селом Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Между с. Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ (на борту находилось 14 человек) с последующим возгоранием, в результате чего погибли 5 человек", - говорится в сообщении.

Сейчас спасатели тушат пожар. От ГСЧС привлечено 37 человек и 8 единиц техники.

Напомним, в Киевской области украинские военные сбили три российских вертолета вблизи аэропорта Гостомель. Вражеская военная техника зашла через пункт пропуска "Вильча".

"Пограничниками вместе с украинскими военными принят бой. Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда осуществлены обстрелы из Градов. Отметим, пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией", - говорится в сообщении.

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Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины взяли в плен двух российских военнослужащих.