На Херсонщине подверглись обстрелам позиций пограничников, есть погибшие

ГНСУ

Погиб один военнослужащий, информация о других жертвах устанавливается

Позиций пограничников в районе населенного пункта Преображенка в Херсонской области подверглись обстрелам, есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

"В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе населенного пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб. Информация о других жертвах устанавливается", - говорится в сообщении.

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Ранее в МВД заявили, что наступления российских войск через государственную границу Украине предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника. Именно так российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу нашей страны в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

Обстрелам подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении в страны военного положения из-за вторжения российских войск. Решение уже поддержала Верховная Рада.