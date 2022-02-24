МВД рассказало о последних данных по ситуации в Украине

Бои продолжаются

Бои против российских военных, которые начали полномасштабное вторжение в Украину, продолжаются. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook.

По состоянию на 14:00, в Киевской области возле Межигорья сбит один российский вертолет К-52 и три вертолета вблизи Гостомеля.

В Луганской области продолжаются бои. У Счастья враг продолжает нести потери.

В то же время вблизи с. Новозбуровка Скадовского района на территории воинской части, которая расположена в лесном массиве Збурьевского лесничества, возник пожар техники.

В Одесской области в Ивановском районе во время обстрела воинской части получили осколочные ранения 10 защитников.

В Киевской области в Обуховском районе вблизи поселка Триполье сбит военный самолет Ан-26 ВСУ. Информация о раненых и погибших уточняется.

В Одессе в результате взрыва возник пожар в складском помещении одного из предприятий. Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

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Напомним, сегодня, 24 февраля, украинцы проснулись от звуков взрывов. Россия нанесла массированные авианападения по военным объектам в разных украинских городах. В некоторых регионах наступление российских военных было отбито. О том, что происходит в стране, читайте в нашем материале.