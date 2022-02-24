Ляшко сообщил, что в результате российского нападения 57 украинцев погибли, 169 ранены

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко РБК-Украина

Система здравоохранения работает стабильно, уверяет министр

В результате российского нападения погибли 57 украинцев, еще 169 ранены. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, система здравоохранения работает стабильно, но "учреждениям здравоохранения снова приходится перепрофилироваться".

"Сегодня мы предложили тем, кого можно лечить амбулаторно, покинуть медучреждения, которые должны быть готовыми принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь. Мы сделали это на всей территории вместе с введением военного положения", – добавил Ляшко.

Он также отметил, что от некоторых частных клиник "есть сигналы" о готовности оказывать медпомощь вместе с коммунальными клиниками, клиниками системы МОЗ и НАМНУ.

Также Ляшко сообщил, что Минздрав работает с фармзаводами и дистрибьюторами лекарств.

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Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что российские войска в Украине осуществляют обстрелы больниц, что является прямым нарушением Женевской конвенции.