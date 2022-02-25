Из-за атак РФ на детсад и детский дом Украина обратится в Гаагу

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Такие атаки являются военными преступлениями и нарушением Римского статута, подчеркнул министр Кулеба

Украина обратится в Международный суд ООН в Гааге из-за атак РФ на детский сад и детский дом. Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского статута. Вместе с Офисом Генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим в Гаагу. Ответственность неизбежна", – говорится в заметке министра.

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Как сообщал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, за последние сутки в результате вражеских обстрелов в Украине погибли два ребенка. Российские военные обстреляли 33 гражданских объекта.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что российская армия обстреляла из "Градов" детский дом в городе Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей.