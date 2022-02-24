Диверсанты пытались совершить теракт на Чернобыльской АЭС, - ОП

Чернобыльский радиационно-экологический заповедник Википедия

По словам Зеленского, это объявление войны во всей Европе

В ходе нападения на Украину российские диверсанты пытались совершить теракт на Чернобыльской АЭС, спровоцировав мощную экологическую катастрофу. Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Есть оперативные данные о том, что несколько ДРГ (диверсионно-разведывательная группа, - ред.) Российской Федерации хотели совершить террористический акт на Чернобыльской АЭС, спровоцировать мощную экологическую катастрофу. Это существенно меняет картину происходящего в Украине... Россия хочет нанести разрушение экологического характера", - отметил он.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter назвал такие действия РФ объявлением войны во всей Европе.

"Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86 года не повторилась. Сообщил об этом премьер-министру Швеции. Это объявление войны по всей Европе", - заявил украинский глава.

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Напомним, ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС.

"Нацгвардейцы, охраняющие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказывают ожесточенное сопротивление. Если в результате ударов артиллерии оккупантов будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!" - отметил он.