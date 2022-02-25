4 мирных жителя погибли в результате авиаудара в Вышгородском районе, десятки получили ранения

В ведомстве отметили, что авиаудар по домам был преднамеренным

В результате авиаудара в Марьяновке в Вышгородском районе Киевской области погибли мирные жители. Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация (ОГА).

"К сожалению, есть и потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке в Вышгородском районе вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям. По состоянию на данный момент подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", – сообщил глава ОГА Алексей Кулеба.

Он отметил, что количество жертв среди мирного населения области уточняется. В целом ситуация в Киевской области полностью контролируема.

Также в ОГА сообщили, что в Киевской области остаются сложными направления Буча – Гостомель – Ирпень.

"Российские оккупационные войска пытаются прорваться последние 4 часа. В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник бросил технику и отступил. На въезде в Вышгород силы Национальной гвардии Украины, Национальной полиции и Территориальной обороны мужественно отражают наступление российского оккупанта", – сказано в сообщении.

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На Бориспольском направлении – спокойно, никаких боевых действий там не ведется.

Напомним, во время ведения боевых действий военнослужащими Российской Федерации обломки от систем залпового огня "Град" попали в одно из помещений детского дома в г. Ворзель Киевской области.

Также сообщалось, что в Сумской области российские военные снова обстреляли Ахтырку. Они применили реактивную систему залпового огня "Ураган". Под обстрелы попали жилые дома, бомбоубежища и детский сад.