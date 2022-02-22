10 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию

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Члены ВРП считают, что полномочия Этического совета не имеют конституционной основы

Высший совет правосудия (ВСП) принял заявления об отставке 10-ти членов органа. Таким образом, Совет прекращает свои полномочия. Об этом сообщила пресс-служба органа.

"10 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Позиция членов ВСП о том, что полномочия Этического совета не имеют конституционной основы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 февраля Этический совет начал процедуры оценки всех членов ВСП, кроме главы Верховного суда. В ВСП считают, что возможность дальнейшего бесперебойного функционирования органа ставилась в прямую зависимость от решений и действий Этического совета".

"Дальнейшее функционирование ВСП в рамках такой зависимости нарушает гарантии деятельности ее членов, что недопустимо. Приведенные обстоятельства побудили к досрочному сложению полномочий большинством членов Совета правосудия", - пояснили в органе.

До принятия отставки Высший совет правосудия насчитывал 15 членов (6 вакантных должностей не были заполнены). Сейчас их осталось пятеро, поэтому орган неполномочный.

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Напомним, в октябре прошлого года в Конституционный суд Украины поступило представление о конституционности положений закона о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.