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ВР приняла законопроект об уголовной ответственности за антисемитизм

Верховная Рада
Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Законопроект в первом чтении поддержали 300 народных депутатов

Верховная Рада Украины во время заседания в четверг, 16 декабря, приняла за основу проект закона об установлении уголовной ответственности за проявление антисемитизма. Решение поддержали 300 народных депутатов. 

Так, законопроектом предусматривается нормировать положения Уголовного кодекса в соответствии с положениями законопроекта "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", которым законодательно регулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявления в Украине.

В частности, законопроект предлагает внести изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины в части установления уголовной ответственности за проявление антисемитизма.

Стоит отметить, что если закон будет принят в целом, то проявления антисемитизма будут наказываться штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Напомним, во время заседания 22 сентября Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

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