В зоне ООС на Донбассе в результате обстрелов НВФ боец ВСУ получил ранения
Состояние здоровья раненого - удовлетворительное
В течение текущих суток в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает штаб ООС.
"С начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.
Так, обстрелы были зафиксированы:
- неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия;
- вблизи Песков - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- в направлении Золотого-4 и Травневого - из автоматических станковых гранатометов.
Отмечается, что в результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Напомним, 14 декабря Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выявила 548 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.