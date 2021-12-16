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В зоне ООС на Донбассе в результате обстрелов НВФ боец ВСУ получил ранения

ООС
Фото из открытых источников

Состояние здоровья раненого - удовлетворительное

В течение текущих суток в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает штаб ООС.

"С начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.
 
Так, обстрелы были зафиксированы:
 
- неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия;
 
- вблизи Песков - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
 
- в направлении Золотого-4 и Травневого - из автоматических станковых гранатометов.
 
Отмечается, что в результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
 
 
Напомним, 14 декабря Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выявила 548 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

 

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