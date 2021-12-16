В зоне ООС на Донбассе в результате обстрелов НВФ боец ВСУ получил ранения

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Состояние здоровья раненого - удовлетворительное

В течение текущих суток в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает штаб ООС.

"С начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении. Так, обстрелы были зафиксированы:

- неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия;

- вблизи Песков - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;