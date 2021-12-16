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В Минцифры рассказали как будет проходить перепись населения в Украине

Перепись населения
Перепись населения

Перепись украинцев пройдет по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка, чтобы результаты были максимально качественными

Перепись населения в Украине будет проходить в несколько этапов. Украинцы смогут принять участие в переписи как онлайн, так и офлайн. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "ВВС News. Украина".

По словам Федорова, перепись населения будет включать следующие этапы:

Начальный этап – верификация данных во всех базовых реестрах для того, чтобы получить качественные данные, а также для того, чтобы убрать информацию, которая повторяется. Это позволит понять реальную ситуацию, сколько людей в стране.

Второй этап – онлайн-перепись. Украинцы смогут зарегистрироваться на портале и заполнить информацию, которой нет в реестрах. Информация, которая есть в реестрах, подтянется автоматически.

Третий этап – офлайн-перепись. Этот этап переписи предназначен для тех, кто не смог зарегистрироваться онлайн. Специальные интервьюеры будут ходить по домам и собственноручно заполнять анкеты.

Как отметил министр цифровой трансформации, количество офлайн-переписчиков будет намного меньше за счет активной онлайн-переписи.

Также Федоров заверил, что такая перепись будет дешевле, чем планировалось. А планировалось 5-6 млрд грн. При этом он отметил, что перепись украинцев пройдет по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка, чтобы результаты были максимально качественными.

Новости по теме: Зеленский: Украина проведет перепись населения совместно с Apple

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение официальной переписи населения в феврале 2023 года. Предыдущая состоялась 20 лет назад – в декабре 2001 года. Подробнее о подготовке к проведению новой Всеукраинской переписи читайте в нашем материале.

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