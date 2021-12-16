В Минцифры рассказали как будет проходить перепись населения в Украине
Перепись украинцев пройдет по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка, чтобы результаты были максимально качественными
Перепись населения в Украине будет проходить в несколько этапов. Украинцы смогут принять участие в переписи как онлайн, так и офлайн. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "ВВС News. Украина".
По словам Федорова, перепись населения будет включать следующие этапы:
Начальный этап – верификация данных во всех базовых реестрах для того, чтобы получить качественные данные, а также для того, чтобы убрать информацию, которая повторяется. Это позволит понять реальную ситуацию, сколько людей в стране.
Второй этап – онлайн-перепись. Украинцы смогут зарегистрироваться на портале и заполнить информацию, которой нет в реестрах. Информация, которая есть в реестрах, подтянется автоматически.
Третий этап – офлайн-перепись. Этот этап переписи предназначен для тех, кто не смог зарегистрироваться онлайн. Специальные интервьюеры будут ходить по домам и собственноручно заполнять анкеты.
Как отметил министр цифровой трансформации, количество офлайн-переписчиков будет намного меньше за счет активной онлайн-переписи.
Также Федоров заверил, что такая перепись будет дешевле, чем планировалось. А планировалось 5-6 млрд грн. При этом он отметил, что перепись украинцев пройдет по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка, чтобы результаты были максимально качественными.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение официальной переписи населения в феврале 2023 года. Предыдущая состоялась 20 лет назад – в декабре 2001 года. Подробнее о подготовке к проведению новой Всеукраинской переписи читайте в нашем материале.