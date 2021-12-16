В Минцифре сообщили, когда начнут выплачивать тысячу за вакцинацию

Деньги украинцы смогут получить уже с 20-21 декабря

Обещанную тысячу гривен за вакцинацию против коронавирус граждане Украины, которые оформили специальную виртуальную карту, смогут получить уже с 20-21 декабря. Об этом в интервью "BBC News. Украина" сообщил вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря", - сказал он.

По словам Федорова, в уведомлениях Мінцифри предупреждает, что средства могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку. В то же время министр выразил надежду, что это будет происходить раньше.

Напомним, на этой неделе стартовало тестирование программы президента Украины Владимира Зеленского "еподдержка". В течение нескольких дней банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен.