Снижают риск госпитализации и смерти. Что известно о таблетках от COVID "Паксловид", которыми хотят лечить украинцев

Фото из открытых источников

Цена “Паксловида” будет составлять 700 долларов за пятидневный курс

Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид". Таблетки предназначены для амбулаторного лечения больных коронавирусом. Согласно исследованиям, они снижают риск госпитализации почти на 90%. Подробнее о препарате рассказываем далее.

Что известно о препарате

"Паксловид" - это новая разработка американской компании Pfizer. Таблетки также известны под экспериментальным названием PF-0732133. Они разработаны на основе двух действующих веществ: ингибиторов протеазы и антиретровирусного ритонавира. Первое вещество подавляет фермент, который расщепляет связи между аминокислотами в белках. Второй - применяют при терапии ВИЧ и СПИД. В таблетки “Паксловид” его его добавили, чтобы поддерживать высокую концентрацию ингибиторов в крови как можно дольше.

В инструкции к препарату указано, что он способен противостоять разным вариантам коронавируса, среди которых дельта, гамма, бета, лямбда и мю.

Механизм действия “Паксловида” не связан со спайк-протеином, в котором обнаружено множество мутации, как в случае со штаммом “Омикрон”. Таблетки предотвращают внутриклеточное размножение вирусной РНК на этапе протеолиза (распада белка). Исходя из этого, есть основания полагать, что “Паксловид” будет эффектным и против коронавируса “Омикрон”.

Исследования и эффективность

Клинические испытания таблеток “Паксловид” проводились методом плацебо-контролируемого исследования. Участие в эксперименте приняли невакцинированные люди, которые заразились коронавирусом не раньше, чем за пять дней до начала испытаний. При этом добровольцы должны были иметь один или несколько "факторов риска":

возраст 60+

сахарный диабет

ожирение

статус курильщика

хронические заболевания почек

хронические болезни легких

онкологическое заболевание в активной фазе

Перед началом эксперимента пациентов разделили на две группы. Одной из них в течение пяти дней каждые 12 часов давали “Паксловид”, а другой — плацебо.

Фото из открытых источников

Части добровольцев давали принимать препарат спустя три дня после заражения. По итогу эксперимента было госпитализировано трех человек из 389 - 0,8%. При этом все они остались живы. Среди тех, кто принимал плацебо, госпитализировали 27 человек из 385 - 7%. Семь человек умерли. То есть, риск госпитализации при раннем приеме “Паксловида” снижается примерно на 89%.

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В группе, начавшей принимать препарат на пятый день, госпитализировали шесть пациентов из 607 - 1%. Летальных исходов не зафиксировано. Из 612 человек, которым давали плацебо, госпитализировали 41 - 6,7%. Десять добровольцев умерло. При позднем начале лечения эффективность препарата снижается до 85,2%.

Что касается людей из группы риска, то у таких пациентов “Паксловид” снижает вероятность госпитализации или смерти на 90%, говорится на сайте Pfizer.

Побочные эффекты

В краткосрочной перспективе у препарата нет серьезных побочных эффектов. У 19% пациентов, принимавших “Паксловид”, наблюдались незначительные побочные эффекты. Однако какие именно - не указывается. Среди добровольцев, принимавших плацебо, побочные эффекты наблюдались у 21% человек.

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Важно отметить, что “Паксловид” не влияет на ДНК и РНК, поэтому теоретически не способен вызвать мутации генома. А протеазы в человеческом организме не похожи на протеазы вируса. То есть, компоненты лекарства их, по предварительным исследованиям, "не перепутают".

Цена

По словам генерального директор Pfizer Альберт Бурла, для стран с высоким уровнем дохода цена “Паксловида” будет составлять 700 долларов (19 036 грн) за пятидневный курс. Для стран с низкими доходами цена будет такой, чтобы "препятствий для доступа к лекарству" не было.

К концу 2021 года компания Pfizer планирует произвести более 180 тысяч доз лекарства, а в следующем году количество доз планируют увеличить до 50 миллионов.

Фото из открытых источников

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Украина подписала контракт на закупку 300 тысяч курсов лекарственного средства. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заверил, что использование этих лекарств позволит не допустить осложнений, госпитализаций и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска. На сегодня препарат не является альтернативой вакцинации, а лишь помогает облегчить течение болезни.