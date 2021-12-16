Нардепы приняли законопроект, который позволяет посмертное изъятие органов для трансплантации

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Законопроект №5831 поддержали 305 народных депутатов

В Украине упрощена процедура посмертного изъятия органов для трансплантации. Соответствующий законопроект во втором чтении и в целом приняла Верховная Рада во время заседания в четверг, 16 декабря.

Так, за законопроект №5831 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые регулируют вопросы трансплантации анатомических материалов человеку, проголосовали 305 нардепов.

Документ предусматривает, что из закона убирают норму о том, что запрещается изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у умершего в случае отсутствия письменного согласия на это полномочного представителя. Таким образом, такое согласие не является обязательным.

Согласно закону, письменное согласие живого донора и согласие его законных представителей на изъятие анатомических материалов, а также письменный отказ от ранее предоставленного такого согласия не требует нотариального удостоверения сделки или удостоверения подлинности подписи нотариусом.

Письменное согласие живого донора на изъятие у него органа или его части предоставляется донором лично уполномоченному трансплант-координатору.

Также прописывается возможность дать согласие в электронной форме.

Сведения о предоставленном человеком согласии или несогласии на посмертное донорство вносятся в Электронную систему здравоохранения в порядке, определенном Кабинетом министров Украины. Соответствующая отметка также по желанию появляется в документах человека.

Если умерший не выразил при жизни своего согласия или несогласия на посмертное донорство, установленного трансплант-координатором, согласие на изъятие анатомических материалов для трансплантации запрашивается трансплант-координатором лично у другого человека или у одного из близких родственников этого человека (дети, родители, родные братья и сестры).

В случае отсутствия супругов или близких родственников, указанных в этой части, согласие на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов из тела умершего требует трансплант-координатор у человека, обязавшегося похоронить умершего.

При этом гражданский муж/жена не смогут запретить изъятие.

Также из закона полностью изымается право назначить своего полномочного представителя, который после смерти человека может сообщить, давал ли человек согласие на посмертное донорство.

Таким образом, если человек состоит в гражданском браке, то гражданский муж или жена, которого человек мог бы назначить своим полномочным представителем, не имеют юридических рычагов повлиять на процесс, (только официальный муж/жена, дети), родители, родные брат или сестра, а также "человек, который обязался похоронить", то есть, например, та же больница, в которой человек умер).

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Напомним, во время заседания 21 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.