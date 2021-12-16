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Нам не назвали год, когда Украина станет членом НАТО, - Кулеба

Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Но там заверили, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, будет проходить исключительно между Украиной и НАТО

На полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе украинская сторона интересовалась, когда Украина сможет стать участницей НАТО. Но не получила конкретный ответ относительно сроков. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Единственный недостаток. Год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали. Но абсолютно четко подтвердили, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, будет проходить исключительно между Украиной и НАТО", – отметил Кулеба с итогами встреч в Брюсселе.

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Ранее сообщалось, что советник по вопросам профессионального военного образования подполковник Стасис Палдунас во время "круглого стола" на тему "Сотрудничество Украина-НАТО – путь вперед" заявил, что дорожная карта по изучению английского языка Министерства обороны дает основания надеяться, что до 2024 года ею смогут общаться все офицеры ВСУ.

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