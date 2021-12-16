МВФ сообщил, что глобальный долг в 2020 году достиг рекордной отметки в 226 триллионов долларов

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Такую ситуацию вызвал глобальный кризис в сфере здравоохранения и глубокая рецессия

В 2020 году годовой рост глобального долга достиг рекордной отметки в 226 триллионов долларов со времен Второй мировой войны. Об этом сообщил Международный валютный фонд.

Как отмечается, это произошло на фоне глобального кризиса в сфере здравоохранения и глубокой рецессии. В то же время политики должны найти правильный баланс между большими долгами и инфляцией, которая набирает обороты.

При этом, согласно последним данным МВФ, в 2020 году мировой долг вырос на 28 процентных пунктов - до 256% ВВП. Так, задолженность была на высоком уровне еще до кризиса.

Сейчас государства должны учитывать сразу ряд важных факторов:

рекордно высокие государственные и частные долги;

новые вирусные мутации;

рост инфляции.

Также до рекордных 99% ВВП выросли долги государственного сектора, тогда как задолженность частного (от финорганизаций до домохозяйств) тоже достигала новых высот. В частности, увеличение долговых обязательств особенно заметно в странах с развитой экономикой, где государственный долг вырос с примерно 70% ВВП в 2007 году до 124% ВВП в 2020 году. Зато темпы роста долгов частного сектора были более умеренными – с 164 до 178% ВВП за аналогичный период.

Новости по теме: Сенат США одобрил повышение потолка госдолга на 2,5 триллиона во избежание дефолта

Напомним, что ранее Палата представителей США согласовала повышение на 2,5 триллиона долларов долгового потолка, чтобы избежать невыплат по займам. Сейчас долг страны достигает 28,9 трлн долларов.