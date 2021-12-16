home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Экономика Читати новину українською

МВФ сообщил, что глобальный долг в 2020 году достиг рекордной отметки в 226 триллионов долларов

МВФ

МВФ

 МВФ

Такую ситуацию вызвал глобальный кризис в сфере здравоохранения и глубокая рецессия

В 2020 году годовой рост глобального долга достиг рекордной отметки в 226 триллионов долларов со времен Второй мировой войны. Об этом сообщил Международный валютный фонд.

Как отмечается, это произошло на фоне глобального кризиса в сфере здравоохранения и глубокой рецессии. В то же время политики должны найти правильный баланс между большими долгами и инфляцией, которая набирает обороты.

При этом, согласно последним данным МВФ, в 2020 году мировой долг вырос на 28 процентных пунктов - до 256% ВВП. Так, задолженность была на высоком уровне еще до кризиса.

Сейчас государства должны учитывать сразу ряд важных факторов:

  • рекордно высокие государственные и частные долги;
  • новые вирусные мутации;
  • рост инфляции.

Также до рекордных 99% ВВП выросли долги государственного сектора, тогда как задолженность частного (от финорганизаций до домохозяйств) тоже достигала новых высот. В частности, увеличение долговых обязательств особенно заметно в странах с развитой экономикой, где государственный долг вырос с примерно 70% ВВП в 2007 году до 124% ВВП в 2020 году. Зато темпы роста долгов частного сектора были более умеренными – с 164 до 178% ВВП за аналогичный период.

Новости по теме: Сенат США одобрил повышение потолка госдолга на 2,5 триллиона во избежание дефолта

Напомним, что ранее Палата представителей США согласовала повышение на 2,5 триллиона долларов долгового потолка, чтобы избежать невыплат по займам. Сейчас долг страны достигает 28,9 трлн долларов.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Угроза вторжения в Украину: Новый канцлер Германии предупредил Россию о последствиях CIT: В Россию под Воронеж перебросили дивизион ЗРК "Бук" Угроза вторжения в Украину: Кулеба озвучил трехсторонний подход к попыткам отговорить РФ от наступления Канада отказалась прислать в Украину дополнительных военных, - Штаб обороны

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект