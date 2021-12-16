МВФ сообщил, что глобальный долг в 2020 году достиг рекордной отметки в 226 триллионов долларов
Такую ситуацию вызвал глобальный кризис в сфере здравоохранения и глубокая рецессия
В 2020 году годовой рост глобального долга достиг рекордной отметки в 226 триллионов долларов со времен Второй мировой войны. Об этом сообщил Международный валютный фонд.
Как отмечается, это произошло на фоне глобального кризиса в сфере здравоохранения и глубокой рецессии. В то же время политики должны найти правильный баланс между большими долгами и инфляцией, которая набирает обороты.
При этом, согласно последним данным МВФ, в 2020 году мировой долг вырос на 28 процентных пунктов - до 256% ВВП. Так, задолженность была на высоком уровне еще до кризиса.
Сейчас государства должны учитывать сразу ряд важных факторов:
- рекордно высокие государственные и частные долги;
- новые вирусные мутации;
- рост инфляции.
Также до рекордных 99% ВВП выросли долги государственного сектора, тогда как задолженность частного (от финорганизаций до домохозяйств) тоже достигала новых высот. В частности, увеличение долговых обязательств особенно заметно в странах с развитой экономикой, где государственный долг вырос с примерно 70% ВВП в 2007 году до 124% ВВП в 2020 году. Зато темпы роста долгов частного сектора были более умеренными – с 164 до 178% ВВП за аналогичный период.
Напомним, что ранее Палата представителей США согласовала повышение на 2,5 триллиона долларов долгового потолка, чтобы избежать невыплат по займам. Сейчас долг страны достигает 28,9 трлн долларов.