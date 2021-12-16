Monobank начал выплату средств за вакцинацию от COVID-19: Кто ее получает

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Ее сначала получат те, кто записался на тестирование программы по выплатам

Интернет-банкинг Мonobank начал выплачивать тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Первыми ее получат те, кто записался на тестирование программы. Об этом сообщил один из основателей банка Олег Гороховский в своем Telegram.

"Около полумиллиона клиентов, подавших заявки на тестирование выплат в "Дії", получат деньги уже сегодня (если мы не устанем). С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в "Дії") будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки "Дією", — рассказал он.

Кроме того, Гороховский добавил, что Мonobank совместно с партнерами запустит специальные пакеты по тысяче гривен. В этих пакетах бизнес будет предлагать определенные скидки на собственные услуги, чтобы уложиться ровно в тысячу гривен.

По его данным, в Мonobank уже открыли 1 314 000 карточек для получения выплат за прохождение полной вакцинации.

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Напомним, на этой неделе стартовало тестирование программы президента Украины Владимира Зеленского "єПідтримка". В течение нескольких дней банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен.