home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

Monobank начал выплату средств за вакцинацию от COVID-19: Кто ее получает

монобанк
Фото из открытых источников

Ее сначала получат те, кто записался на тестирование программы по выплатам

Интернет-банкинг Мonobank начал выплачивать тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Первыми ее получат те, кто записался на тестирование программы. Об этом сообщил один из основателей банка Олег Гороховский в своем Telegram.

"Около полумиллиона клиентов, подавших заявки на тестирование выплат в "Дії", получат деньги уже сегодня (если мы не устанем). С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в "Дії") будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки "Дією", — рассказал он.

Кроме того, Гороховский добавил, что Мonobank совместно с партнерами запустит специальные пакеты по тысяче гривен. В этих пакетах бизнес будет предлагать определенные скидки на собственные услуги, чтобы уложиться ровно в тысячу гривен.

По его данным, в Мonobank уже открыли 1 314 000 карточек для получения выплат за прохождение полной вакцинации.

Новости по теме: В Минцифре сообщили, когда начнут выплачивать тысячу за вакцинацию

Напомним, на этой неделе стартовало тестирование программы президента Украины Владимира Зеленского "єПідтримка". В течение нескольких дней банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Угроза вторжения в Украину: Новый канцлер Германии предупредил Россию о последствиях CIT: В Россию под Воронеж перебросили дивизион ЗРК "Бук" Угроза вторжения в Украину: Кулеба озвучил трехсторонний подход к попыткам отговорить РФ от наступления Канада отказалась прислать в Украину дополнительных военных, - Штаб обороны

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект