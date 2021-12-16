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Митинг под КГГА: Инвесторы банка "Аркада" отстаивают свои права

Банк
Банк "Аркада" FinClub

Они отстаивают право дальнейшей аренды земельных участков территории для достройки объектов

Под зданием Киевской городской администрации инвесторы скандального банка "Аркада" устроили митинг. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь Шевченковского районного управления полиции Киева Анна Зубрева.

"Нарушений пока никаких не зафиксировано. Конечно, на месте есть правоохранители, чтобы обеспечить публичный порядок и безопасность", – отметила она.

При этом инвесторы банка "Аркада", по информации организаторов митинга под КГГА, "отстаивают право дальнейшей аренды земельных участков территории ж/м Осокорки-Центральные для возможности достройки объектов "Аркады".

Так, участники мероприятия требуют выполнить обязательства по Меморандуму от 7 апреля 2021 года в части гарантий беспрепятственной застройки территории.

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Напомним, что в сентябре прошлого года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и ликвидировал банк "Аркада". Такое предложение внес Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Позже, 28 августа 2021 года Печерская окружная прокуратура передала в суд дело о мошенничестве в отношении обанкротившегося банка "Аркада". По делу будут судить пятерых человек.

В частности в растрате чужого имущества в особо крупных размерах подозревались экс-глава правления банка Константин Паливода, его заместители и главный бухгалтер.

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