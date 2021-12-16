Митинг под КГГА: Инвесторы банка "Аркада" отстаивают свои права
Они отстаивают право дальнейшей аренды земельных участков территории для достройки объектов
Под зданием Киевской городской администрации инвесторы скандального банка "Аркада" устроили митинг. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь Шевченковского районного управления полиции Киева Анна Зубрева.
"Нарушений пока никаких не зафиксировано. Конечно, на месте есть правоохранители, чтобы обеспечить публичный порядок и безопасность", – отметила она.
При этом инвесторы банка "Аркада", по информации организаторов митинга под КГГА, "отстаивают право дальнейшей аренды земельных участков территории ж/м Осокорки-Центральные для возможности достройки объектов "Аркады".
Так, участники мероприятия требуют выполнить обязательства по Меморандуму от 7 апреля 2021 года в части гарантий беспрепятственной застройки территории.
Напомним, что в сентябре прошлого года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и ликвидировал банк "Аркада". Такое предложение внес Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Позже, 28 августа 2021 года Печерская окружная прокуратура передала в суд дело о мошенничестве в отношении обанкротившегося банка "Аркада". По делу будут судить пятерых человек.
В частности в растрате чужого имущества в особо крупных размерах подозревались экс-глава правления банка Константин Паливода, его заместители и главный бухгалтер.