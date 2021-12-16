Минздрав сообщает, что третья прививка от коронавируса может стать обязательной в Украине

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Окончательное решение примут примерно в январе 2022 года

В Министерстве здравоохранения предположили, что третья прививка против коронавируса может стать обязательным в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает ТСН.

По словам Кузина, бустерная доза вакцины усиливает уже сформированный иммунитет от предыдущих двух. Прежде всего это важно для людей с ослабленным иммунитетом.

"Особенно это актуально для людей с нарушением иммунной системы, для тех, кто вакцинирован давно – более 9-10 месяцев. Они уже имеют определенное уменьшение иммунитета. Организм таких людей реагирует как на обычную вакцину. Иммунитет усиливается".

Тогда и, в январе, будет понятно, будут ли продлевать срок действия сертификата о вакцинации. Ждут рекомендации Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине бустерная прививка против COVID-19 могут разрешить через 9 месяцев после полной вакцинации. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о технической готовности к введению бустерной вакцинации.