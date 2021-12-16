Карантин в Украине: Четыре региона могут покинуть "красную" зону карантина
Речь идет о Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях
В Украине четыре региона могут быть выведены из красного уровня эпидемической опасности. Речь идет о Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из красного уровня эпидемической опасности. Министерство уже инициировало созыв комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса и принятия соответствующего решения", – сказал Ляшко.
В то же время он напомнил, что 15 декабря Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 марта 2022 года, как одного из эффективных методов сдерживания распространения коронавирусной болезни.
Напомним, в Украине все регионы оранжевой зоны адаптивного карантина – Одесская и Закарпатская области, перешли в желтую.