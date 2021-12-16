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Карантин в Украине: Четыре региона могут покинуть "красную" зону карантина

карантин
Pixabay

Речь идет о Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях

В Украине четыре региона могут быть выведены из красного уровня эпидемической опасности. Речь идет о Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из красного уровня эпидемической опасности. Министерство уже инициировало созыв комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса и принятия соответствующего решения", – сказал Ляшко.

В то же время он напомнил, что 15 декабря Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 марта 2022 года, как одного из эффективных методов сдерживания распространения коронавирусной болезни.

Новости по теме: Шмигаль сообщил, о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 марта

Напомним, в Украине все регионы оранжевой зоны адаптивного карантина – Одесская и Закарпатская области, перешли в желтую

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