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Исследования показали, что две дозы вакцины Sinovac не защищают против штамма "Омикрон"

вакцина CoronaVac Sinovac

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech

 REUTERS

Пока не ясно, способно ли решить выявленную проблему прививки третьей дозой вакцины от Sinovac

Прививки двумя дозами вакцины производства китайской фармацевтической компании Sinovac не имеют эффективности против нового штамма COVID-19 "Омикрон". Об этом заявили ученые Университета Гонконга, сообщает The New York Times.

Во время экспериментов ученые исследовали образцы крови 25 человек, вакцинированных указанным препаратом. В результате оказалось, что ни один из образцов не содержал достаточного количества антител, чтобы блокировать инфицирование клетки этим вариантом вируса.

"Исследование показало, что вакцина не сможет предотвратить заражение новым высокоинфекционным вариантом "Омикрон", – говорится в сообщении.

Ученые заявили, что пока не ясно, способны ли решить выявленную проблему прививки третьей дозой вакцины от Sinovac.

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Напомним, две дозы вакцины от COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech предоставляют защиту до 70% от госпитализации после заражения штаммом "Омикрон". 

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