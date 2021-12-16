Генсек НАТО анонсировал новую концепцию Альянса и заявил об углублении сотрудничества с Украиной

Новая концепция будет согласована на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году

Североатлантический Альянс готовит новую стратегическую концепцию. Важная истина, которая изменилась, это поведение России. Об этом во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы решили сделать новую стратегическую концепцию, которая будет согласована на саммите НАТО в Мадриде в следующем году. Важная истина, которая изменилась, это поведение России", - отметил он.

Столтенберг надеется, что в новой концепции будет сделан важный вывод: нужно работать с партнерами, такими как Украина.

"И Украина сама должна определить свой путь. Мы считаем, что мы гораздо крепче вместе", - добавил генсек НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ предлагает начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток в частности, вступления Украины в Альянс. Он особо подчеркнул, что имеются в виду правовые, юридические гарантии, а не устные договоренности.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Риге заявил, что Россия не может влиять на решение вопроса относительно членства Украины в Альянсе. Решение о том, когда это произойдет, будут принимать 30 союзников по НАТО и Украина, и когда Украина "будет готова соответствовать стандартам".

Позже стало известно, что Российская Федерация намерена выдвинуть предложения по новому пакту о европейской безопасности, который остановит дальнейшее расширение НАТО на восток.