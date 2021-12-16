Евросоюз выделит 2,3 млрд евро странам "Восточного партнерства": Украина получит наибольшую поддержку

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Украина получит 1,93 млрд евро из общей суммы

Европейский Союз утвердил экономический и инвестиционный план на 2,3 миллиарда евро для стран "Восточного партнерства", куда входят Украина, Грузия, Молдова, Армения и Азербайджан. В частности, Украина получит больше всего средств – 1,93 млрд евро. Об этом сообщает "Урядовий портал".

"Украина получит наибольшую поддержку среди стран "Восточного партнерства" в рамках экономического и инвестиционного плана. Флагманские инициативы будут охватывать сферы общих интересов для Украины и ЕС, в частности будут способствовать реализации европейского зеленого курса, цифровой трансформации. Весомая часть финансирования будет направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, который существенно пострадал во время пандемии", – рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин.

Согласно сообщению, соответствующий план включает набор флагманских инициатив для каждой из стран-партнеров. Украине предлагают пять таких инициатив:

Поддержка устойчивой, инновационной, зеленой и конкурентоспособной экономики. Бюджет – 1,5 млрд евро.

Экономическая трансформация в сельской местности. Бюджет – 100 млн евро.

Улучшение сообщения через модернизацию пунктов пересечения границы. Бюджет – 30 млн евро.

Ускорение цифровой трансформации – модернизация общедоступной IT-инфраструктуры (серверы, центры обработки данных и тому подобное). Бюджет – 200 млн евро.

Повышение энергоэффективности и водородной энергетики. Бюджет – 100 млн евро.

Напомним, вчера и сегодня, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Брюсселе для участия в шестом саммите "Восточного партнерства".

В частности, у главы государства была встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой был инициирован переговорный процесс партнерства в Черноморском регионе.