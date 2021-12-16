Екскерівник ГУР Бурба уволился с военной службы Вооруженных сил Украины
Рапорт о его увольнении министр обороны Украины Алексей Резников подписал вчера, 15 декабря
Бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба уволился со службы в Вооруженных силах Украины. Информацию об этом сам Бурба подтвердил в комментарии "Украинской правде".
По его словам, рапорт о его увольнении министр обороны Украины Алексей Резников подписал вчера, 15 декабря.
"Я написал рапорт об увольнении еще в сентябре, когда министром обороны был Андрей Таран, но тот его не подписал.
После отставки Тарана я написал новый рапорт об увольнении и по состоянию на 15 декабря Резников его удовлетворил", - рассказал экс-руководитель разведки Украины.
Напомним, в ноябре международная группа расследователей Bellingcat обнародовала расследование по "сливу" спецоперации с задержанием боевиков российской "ЧВК Вагнера", причастных к военным преступлениям. Журналисты утверждают, что президент Украины Зеленский был полностью извещен об операции.
В свою очередь бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба выступил с заявлением, что указание о переносе спецоперации по задержанию боевиков "ЧВК Вагнера" поступило от президента Украины Владимира Зеленского.
Он добавил, что Зеленский отдал это указание не лично, а через делегированное лицо - главу Офиса президента Андрея Ермака.
Кроме того, причинами провала операции Бурба назвал "крота, который работает на Россию", плохую подготовку украинских спецслужб и хорошую работу контрразведки Беларуси, которая задержала боевиков.