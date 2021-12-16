Дело о подрыве газопровода: Замглавы Меджлиса крымских татар Джелялову предъявили окончательное обвинение

Нариман Джелялов. Фото: politico.eu

К обвинению добавили причинение значительного имущественного ущерба "Крымгазсети"

Заместителю главы Меджлиса крымских татар Нариману Джелялову выдвинули окончательное обвинение по делу о подрыве газопровода в крымском селе Перевальное. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Нариману предъявили окончательное обвинение. По сравнению с предыдущим обвинением, которое включало пункты участия в совершении диверсии в составе организованной группы, незаконного оборота взрывных устройств в составе организованной группы и контрабанды взрывчатых устройств, в составе организованной группы, новое обвинение", – говорится в сообщении.

При этом, по словам адвоката Джелялова, его подзащитному "добавили" причинение значительного имущественного ущерба предприятию "Крымгазсети" в размере 105 237 рублей 25 копеек (примерно 39 тыс. гривен), а также квалифицировали отключение газа от воинской части подразделения Береговой обороны ЧМ РФ как подрыв обороноспособности России.

Однако сам зампред Меджлиса вину ни по одному из пунктов обвинения не признал.

"Защита начала ознакомление с материалами уголовного дела. Объем не очень большой, поэтому есть большая вероятность того, что обвинительное заключение пойдет в прокуратуру еще до Нового года. А дальше суд", – добавил Полозов.

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Напомним, что 7 сентября в ФСБ РФ подозревали замглавы Меджлиса Наримана Джелялова в подрыве газопровода в районе населенного пункта Перевальное в оккупированном Крыму.

В частности Джелялова обвиняли в посредничестве, а двух других крымских татар Асана и Азиза Ахметовых – в исполнении.

В то же время ФСБ обвиняло Главное управление украинской разведки в организации диверсии.