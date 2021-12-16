Децентрализация: В Раде создали рабочую группу по наработке изменений в Конституцию

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Председателем рабочей группы стал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко

В парламенте создали межкомитетскую рабочую группу по подготовке комплексных законодательных предложений о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. Соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Рабочая группа будет работать на базе Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Комитета по вопросам правовой политики.

Председателем рабочей группы стал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Вновь созданный орган будет работать над обновлением Конституции в части местного самоуправления и организации административно-территориального устройства в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.

"Работа в рабочей группе – это логическое продолжение наработки изменений в Конституцию в части децентрализации. Мы завершили консультации по наработкам с органами местного самоуправления, со всеми профильными ассоциациями, и теперь дело за парламентом. Завершение децентрализации должно усилить гарантии способности общин и решить те проблемы, которые беспокоят каждого человека – услуги и возможности. В то же время должен быть баланс прав и ответственности местной власти", – заявил Александр Корниенко.

Ключевыми политическими вопросами станут статус самоуправления на субрегиональном уровне и формирование надзора, назначение и деятельность префектов.

Согласно распоряжению председателя Верховной Рады, члены рабочей группы должны подготовить предложения до 1 марта 2022 года.

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